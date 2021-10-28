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28 октября 16:31
автор: Александр Поволоцкий

Александр Жулин: Косторной нужно восстановить тройной аксель, чтобы выступить сильнее в этом сезоне

Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на смену программ россиянки Алены Косторной перед стартом Skate Canada.

«Не думаю, что смена программы в случае Косторной имеет какое-либо значение. Ей необходимо восстановить тройной аксель. Это ей поможет выступить в олимпийском сезоне гораздо сильнее», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Ранее в СМИ сообщалось, что Косторная сменила в короткой программе блюз «Am I The One» Бета Харта на New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — «Зиму» Антонио Вивальди на композицию Lovely Билли Айлиш.

Добавим, что второй этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.

В соревнованиях одиночниц выступят также россиянки Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

источник: «Газета.Ru»
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