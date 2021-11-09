Щербакова исполнит два четверных прыжка, если будет к этому готова

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, планирует ли она исполнять два четверных прыжка на Кубке Франции, следующем этапе Гран-при, на который она заявлена.

«Загадывать не буду, потому что, например, на соревнованиях в Турине набор до последнего решался. Здесь лутц получался на шестиминутной разминке, но в прокате этот прыжок не вкатан. Будем работать и определять по моей готовности. Если буду готова, конечно, мы вставим его в программу», - приводит слова фигуристки RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что на Гран-при Италии Щербакова одержала победу, набрав в сумме двух прокатов 236,78 балла, в произвольной программе она исполнила четверной флип.

Французский этап Гран-при пойдет в Гренобле с 19 по 21 ноября.