Щербакова рассказала, присутствует ли дискомфорт после травмы, замеченной на турнире в Будапеште

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что травма, замеченная у нее во время турнира в Будапшете в виде пластыря на шее, оказалась несерьезной.

«Так совпало, что именно в момент соревнования у меня была небольшая травма, в качестве лечения которой был этот пластырь. Это было на коротком промежутке времени, в который мне надо было немного полечиться, не делать сильных прогибов, но все залечили, все хорошо», - приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Добавим, что на Гран-при Италии Щербакова взяла реванш у Майи Хромых, победив на соревнованиях. Хромых тогда заняла второе место, а бельгийка Луна Хендрикс - третье.