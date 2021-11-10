Самоделкина с большим отрывом победила на этапе Кубка России, Зинина - вторая, Шульская- третья

В Казани прошел этап Кубка России. Победу одержала Софья Самоделкина, в сумме набравшая за короткую и произвольные программы 228,54 балла.
На втором месте расположилась заметно отставшая Анастасия Зинина, которая заработала 177,70 балла. Тройку лучших замкнула Валерия Шульская (177,04).
Также в топ-10 попали Анастасия Гулякова (176,47), Елизавета Нугуманова (163,46), Анна Ромасюк (155,56), Валерия Ларионова (144,89), Мария Крыжова (143,35), Рента Губашева (142,87) и Лиана Галяува (138,57).
источник: «Советский спорт»