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Самоделкина с большим отрывом победила на этапе Кубка России, Зинина - вторая, Шульская- третья

Соревнования прошли в Казани.
10 ноября 2021 16:42

В Казани прошел этап Кубка России. Победу одержала Софья Самоделкина, в сумме набравшая за короткую и произвольные программы 228,54 балла.

На втором месте расположилась заметно отставшая Анастасия Зинина, которая заработала 177,70 балла. Тройку лучших замкнула Валерия Шульская (177,04).

Также в топ-10 попали Анастасия Гулякова (176,47), Елизавета Нугуманова (163,46), Анна Ромасюк (155,56), Валерия Ларионова (144,89), Мария Крыжова (143,35), Рента Губашева (142,87) и Лиана Галяува (138,57).

источник: «Советский спорт»
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