Самоделкина с большим отрывом победила на этапе Кубка России, Зинина - вторая, Шульская- третья

А не был ли Прайс наркоманом, когда выигрывал золото Сочи? Вратарь сборной Канады оказался в центре скандала

В НХЛ настоящее ЧП: лучший голкипер лиги, звезда «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс признался в наркотической зависимости.