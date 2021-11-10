Железняков - об удаленном посте Косторной: СМИ раздувают, чтобы ярче была история

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, прокомментировал удаление российской фигуристкой Аленой Косторной поста из инстаграм с благодарностью тренерскому штабу. Ранее Даниил Глейхенгауз заявил, что наставникам не нужна благодарность от подопечной.

«Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают все слишком близко к сердцу. Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Даниил сказал так, как оно и есть. Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел... Здесь все занимаются делом. То, что вы меня спросили, - это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история», - приводит слова Железнякова «СЭ».

В сообщении было написано: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу - всей команде Тутберидзе - за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

Напомним, что Косторная в марте вернулась в «Хрустальный» из школы Плющенко, куда перешла летом прошлого года.