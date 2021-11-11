«История с Аленой очень показательна». Вайцеховска – о словах Глейхенгауз в адрес Косторной

«История с Аленой Косторной на самом деле очень показательна. Татьяна Тарасова совершенно правильно заметила, что у Алены сейчас очень сложный момент: это и пубертат, и пропущенный по сути год, после которого не могло не появиться ощущения, что жизнь убегает вперед, а ты не в состоянии ее догнать, и непонимание, что со всем этим делать... Но главная проблема Косторной не в этом. А в том, что Алена при всех своих абсолютно объяснимых и абсолютно реальных сложностях, является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжелых времен для кого бы то ни было.

Юля Липницкая была вынуждена уйти, едва точно такие же тяжелые времена настали для нее после Игр в Сочи, Женя Медведева отправилась к Орсеру фактически по тем же причинам после Пхенчхана, да и кроме них было достаточно много других, менее заметных имен. Иначе говоря, это тот самый срок годности, о котором так или иначе применительно к верхушке женского одиночного катания говорится много лет. У тебя тяжелые времена? На выход!

Ну а поскольку подобная фраза звучит жестковато, слишком прямолинейно, и чревата последствиями в виде не самых комплиментарных комментариев в интернете, то в ход идут другие. О недостаточности тренировочной работы, например – так, как это вроде бы вполне корректно сформулировал в своем интервью Даниил Глейхенгауз», – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Напомним, после выступления на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере, где Косторная завоевала бронзовую медаль, 18-летняя фигуристка в своем инстаграме поблагодарила тренерский штаб: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу – всей команде Тутберидзе – за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

Позже тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью ТАСС заявил, что им «не нужна благодарность» от Косторной в инстаграме: «Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в инстаграме, а в тренировочном процессе… . Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь максимума, и когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум, я думаю, что все это понимают».

После этого интервью фигуристка удалила свой пост в инстаграме.