Екатерина Рублева: Очень печально, что вирус отобрал у юниоров возможность выступить на Гран-при

Бывшая российская фигуристка в танцах на льду Екатерина Рублева поделилась мнением по поводу отмены финала Гран-при, который должен был состоятся в Осаке с 9 по 12 декабря.

Отметим, что данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с появлением нового штамма коронавируса – «омикрона». По этой причине Япония закрыла свои границы для иностранцев.

– Нас это очень расстроило, особенно из-за турнира юниоров, ведь в нем должна была принять участие наша пара Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Для молодых спортсменов это такой шанс повариться в одном котле, побывать в одном пространстве с действительно выдающимися спортсменами и, конечно, очень печально, что вирус отобрал у детей эту возможность, – цитирует Рублеву RT.

Добавим, что ранее российский тренер Евгений Плющенко выразил надежду, что финал Гран-при будет перенесен в Россию.