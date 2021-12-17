«Спасибо всем за поддержку и любовь». Тарасова обратилась к болельщикам после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила своих болельщиков за поддержку в одной из своих аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, что 74-летнего специалиста госпитализировали из-за проблем со здоровьем перед заключительными съемками телепроекта «Ледниковый период», где она входит в состав жюри. Причина госпитализации стало высокое давление.

– Завтра на Первом канале очередной выпуск «Ледникового периода». Друзья мои, вижу, читаю ваши тёплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь, – написала Тарасова на своей странице в Instagram.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал скорейшего выздоровления Тарасовой.