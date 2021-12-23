Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о сыне Плющенко

Стало известно о том, что в отношении журнала Star Hit было возбуждено дело о клевете.

Как сообщает Telegram-канал Mash, полицию заинтересовала заметка известного издания, опубликованная в мае 2020 года, об Александре Плющенко, сыне двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В ней Starhit написал о том, что мальчик болен синдромом Аспергера. Из-за этого ребенок подвергся травле со стороны сверстников. Проведенная экспертиза установила, что Саша получил серьезную психологическую травму.

Затем родители Александра обратились в полицию, заявив, что данный материал является выдумкой. Согласно данным источника, соответствующие органы возбудили дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Виновнику может грозить до двух миллионов рублей штрафа или двух лет колонии.

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