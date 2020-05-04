Евгений Плющенко: Наказать виновных лжецов – не вопрос принципа, это вопрос жизни Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на публикацию о возможной психической болезни его сына Александра.

«Снова сидим и никого не трогаем, и снова начинают трогать уже не только нас, а уже нашего ребенка. Я доведу это дело до конца, наказать виновных лжецов – это уже даже не вопрос принципа, это вопрос жизни. Жизни нашего сына», - написал Плющенко в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что Плющенко вместе со своей супругой и семилетним сыном подготовил 100 подарков для ветеранов и пожилых людей ко Дню Победы.