Плющенко ответил Лайшеву, назвав Рената главным «самбистом фигурного катания»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на высказывание президента «Самбо-70» Рената Лайшева.

Ранее Лайшев после предложения тренера сделать контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой для определения третьей участницы от сборной России на Играх в Пекине посоветовал Евгению не лезть в спортивную жизнь фигуристок.

«Я-то радуюсь и смотрю на него как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и все понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», - приводит слова Плющенко «СЭ».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева, отобравшись на Олимпиаду в Пекине. За ней расположилась Александра Трусова, которая также завоевала путевку на Игры. Действующая победительница мирового первенства Анна Щербакова стала третьей, а Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмую позицию.