Лайшев посоветовал Плющенко не лезть в спортивную жизнь Щербаковой и Туктамышевой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал предложение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко организовать контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой для определения третьей участницы от сборной России на ОИ-2022.

«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он свое откатал. И классно это делал. Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него», - приводит слова Лайшева «СЭ».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева, отобравшись на Олимпиаду в Пекине. За ней расположилась Александра Трусова, которая также завоевала путевку на Игры. Действующая победительница мирового первенства Анна Щербакова стала третьей, а Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмую позицию.