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Журова - о запрете для россиян участвовать в турнирах ISU: к спорту это не имеет никакого отношения

Фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов из РФ лишили чемпионатов мира.
01 марта 2022 11:59
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой.

«Можно сказать лишь то, что к спорту это всё не имеет никакого отношения. Идет политическое давление по всем возможным направлениям. Что касается конькобежцев, то нашей федерацией давно было принято решение не участвовать в чемпионате мира, так что в этом смысле решение ISU идет просто вдогонку. Фигуристы, видимо, планировали выступать, но, увы, теперь это невозможно», - приводит слова Журовой RT.

Добавим, что в 2022 году пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию (21-27 марта, Монпелье, Франция), шорт-треку (Монреаль, Канада, даты неизвестны) и конькобежному спорту (3-6 марта, Хамаре, Норвегия).

источник: «RT на русском»
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