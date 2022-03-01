Журова - о запрете для россиян участвовать в турнирах ISU: к спорту это не имеет никакого отношения

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой.

«Можно сказать лишь то, что к спорту это всё не имеет никакого отношения. Идет политическое давление по всем возможным направлениям. Что касается конькобежцев, то нашей федерацией давно было принято решение не участвовать в чемпионате мира, так что в этом смысле решение ISU идет просто вдогонку. Фигуристы, видимо, планировали выступать, но, увы, теперь это невозможно», - приводит слова Журовой RT.

Добавим, что в 2022 году пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию (21-27 марта, Монпелье, Франция), шорт-треку (Монреаль, Канада, даты неизвестны) и конькобежному спорту (3-6 марта, Хамаре, Норвегия).