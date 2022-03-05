Слуцкая считает, что ведущие российские фигуристы не будут менять гражданство

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала возможную смену гражданства российскими фигуристами из-за запрета выступать а международных турнирах.
«Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются те, спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях», - приводит слова Слуцкой «Спорт день за днем».
Добавим, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета.
источник: «Спорт день за днем»