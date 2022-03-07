«Идите с поднятой головой, не стесняйтесь». Плющенко обратился к россиянам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал обращение к россиянам.

«Меня зовут Евгений Плющенко! Я - русский! Я горжусь тем ,что я - РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде - Сталинграде. Выступал за Санкт -Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области . Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских Играх принес нашей родине - России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что Вы - Русские!», - написал фигурист и тренер в своем инстаграме.

Напомним, Плющенко выигрывал золотые награды на Олимпийских играх в Турине в 2006 году в соревнованиях среди одиночников, а также в командном первенстве Игр в Сочи.

В 2002 и 2010 годах россиянин становился серебряным призером соревнований.