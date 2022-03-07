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Жулин не будет осуждать российских фигуристов за смену спортивного гражданства

Спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях
07 марта 2022 21:43
автор: Александр Шульгин

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, почему не будет осуждать российских фигуристов, которые решатся сменить спортивное гражданство.

«Вообще, смена спортивного гражданства — некое предательство в данном случае: возникло трудное положение, а ты взял и свалил. И как потом на таких спортсменов будут смотреть болельщики?

Но в данном случае я бы не стал никого осуждать, потому что ситуация действительно очень тяжелая и неоднозначная. Как бы я поступил? Честно, не знаю», - приводит слова Жулина Sport24.ru.

Напомним, ISU отстранила россиян от участия во всех турнирах под своей эгидой. Фигуристы точно пропустят предстоящий во французском Монпелье чемпионат мира.

Также отметим, что при смене спортивного гражданства согласно действующему регламенту спортсмен должен пропустить год соревнований.

источник: Sport24.ru
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