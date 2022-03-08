Нэйтан Чен – о Валиевой: Я сочувствую ей, но нам нужен чистый спорт

Американский фигурист Нэйтан Чен высказался о ситуации россиянки Камилы Валиевой, которая во время Игр в Пекине попала в большой допинговый скандал из-за обнаруженного в ее организме триметазидина.

«Это тяжело… Я определенно сочувствую ей и всему, через что ей пришлось пройти. Знаю, это было чрезвычайно тяжело для нее. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», – приводит слова Чена Teen Vogue.

Напомним, что Валиева стала на Олимпиаде в Пекине победительницей командного турнира, после чего стало известно, что она в декабре сдала положительную допинг-пробу. CAS допустил фигуристку до личного турнира, в котором она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой МОК считает ее результаты предварительными.