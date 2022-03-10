Тарасова и Морозов не готовы сказать, будут ли они продолжать спортивную карьеру

Российский фигурист Владимир Морозов рассказал, будет ли он с Евгенией Тарасовой продолжать карьеру.

«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но всё равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», - приводит слова Морозова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что пара помимо серебра на Играх в Пекине была второй в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.

На чемпионатах мира у Тарасовой и Морозова две серебряные и одна бронзовая медали, а на континентальных первенствах семь наград, включая две золотые.