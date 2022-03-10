Грузинский фигурист Егадзе рассказал, чем его вдохновляет Щербакова

Грузинский фигурист Ника Егадзе рассказал, чем его вдохновляет напарница по тренерской школе россиянка Анна Щербакова.

«Аня всегда борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты. Кроме того, у нас немного похожие истории: у нее тоже были переломы, как у меня, — в том числе и в этом году. Но она восстанавливалась после них и добивалась своего, — это очень круто на самом деле», - приводит слова Егадзе «Газета.ru».

Напомним, что в этом году Щербакова стала олимпийской чемпионкой, выиграв в Пекине индивидуальные соревнования среди женщин.