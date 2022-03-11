Бородавко - о скандале вокруг Валиевой: Из разряда разгильдяйства и непонимания ответственности

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это абсолютно не допинговый препарат, но все врачи сборных команд знают, что он внесен в список запрещенных много лет назад. Если верна версия, что ее дедушка принимает эти таблетки, и препарат мог попасть в ее организм через стакан, то это тоже из разряда разгильдяйства и непонимания степени ответственности, которая лежит на самой спортсменке», - приводит слова Бородавко «Газета.ру».

Напомним, что после командных соревнований у фигуристов на ОИ-2022 разгорелся допинг-скандал. В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат. Затем МОК принял решение допустить спортсменку до участия в турнире одиночниц, в котором Камила заняла лишь четвертую позицию, лидировав после короткой программы. До окончания расследования все результаты Валиевой на Играх в Китае считаются предварительными.