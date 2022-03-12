В России хотят создать аналог серии Гран-при по фигурному катанию

В ФФККР задумались об идее создания своих международных соревнований с участием фигуристов из азиатских стран.

«Мы прорабатываем, это все пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», - приводит телеканал «Матч ТВ» слова главы организации Александра Горшкова.

По информации источника, речь идет об аналоге мировой серии Гран-при. Предварительно обсуждается участие спортсменов из Китая, Узбекистана и Грузии.

Нюанс организации таких соревнований состоит в том, что они должны быть сертифицированы ISU, иначе у фигуристов могут возникнуть проблемы.

Напомним, Международный союз конькобежцев отстранил россиян от всех международных стартов под своей эгидой.