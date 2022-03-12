В ФФККР опровергли слухи о создании аналога серии Гран-при

В ФФККР опровергли информацию о том, что федерация планирует организацию международного турнира, являющего аналогом мировой серии Гран-при.

«Федерация не намерена создавать никаких аналогов серии Гран-при, которую не первый год проводит Международный союз конькобежцев. Международные соревнования и серия Гран При - это прерогатива ISU, мы не собираемся нарушать правил ISU.

Если какие-то идеи и есть, то они касаются внутренних стартов, вопросов подготовки и сохранения формы нашими спортсменами, какие-либо новые соревнования в настоящее время могут существовать только на уровне идей и предложений.

У нас есть Кубок России и его этапы, есть чемпионат страны, есть новый турнир - Кубок Первого канала и еще масса национальных стартов, этот формат мы намерены сохранить», - приводит ТАСС слова главы федерации Александра Горшкова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в ФФККР предварительно обсуждается организация международных соревнований с участием спортсменов из Китая, Узбекистана и Грузии.

Нюанс организации таких соревнований состоит в том, что они должны быть сертифицированы ISU, иначе у фигуристов могут возникнуть проблемы.

Напомним, Международный союз конькобежцев отстранил россиян от всех международных стартов под своей эгидой.