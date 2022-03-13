Радионова считает, что фигурное катание без российских спортсменов не будут смотреть

Российская фигуристка Елена Радионова уверена, что зрителям не нужны будут соревнования без ее соотечественников.

«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире. Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть. Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы», - приводит слова Радионовой «Чемпионат».

Добавим, что во время чемпионата мира российские фигуристы выступят в Саранске на Кубке Первого канала, он пройдет с 25 по 27 марта.