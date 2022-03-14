Тараканова завершила карьеру в возрасте 17 лет по рекомендации врачей

Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала, почему приняла решение завершить карьеру.

Отметим, что в апреле девушке исполнится 18 лет.

«Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. На финал Кубка России-2021 мы все-таки приехали, но на тренировке перед короткой программой мало что получилось. После осмотра у спортивных врачей решили сняться. Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться», — цитирует Тараканову «Матч ТВ».

Добавим, что в сезоне-2017/2018 фигуристка выступала под руководством Этери Тутберидзе. Еще один год Тараканова провела в академии Евгения Плющенко.