Трусова объяснила эмоциональное поведение после соревнований на ОИ-2022 в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему эмоционально отреагировала на серебряную медаль в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что в произвольной программе спортсменка решила исполнить пять четверных. После соревнований Трусова не смогла сдержать слез и грозилась уйти из фигурного катания.

«Решение о пяти четверных конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Потому что бесполезно? Да, все знают. Я шла к этому, хотела сделать именно на Олимпиаде, готовилась к этому. Сейчас реакция на результат была бы такой же? Да», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Отметим, что на Олимпиаде-2022 золото завоевала другая россиянка Анна Щербакова.