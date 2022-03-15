Евгения Тарасова рассказала о своей дружбе с Елизаветой Туктамышевой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в парном катании Евгения Тарасова рассказала о своей дружбе с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Недавно вспоминали с ней, это было в Нижнем Новгороде. Мне, наверное, было лет 10–11. Быть может, 2005 или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», - приводит слова фигуристки ТАСС.

Напомним, Туктамышева не прошла отбор на Олимпиаду по результатам чемпионата России. В столицу Китая в итоге отправились Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова завоевала серебро.