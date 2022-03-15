Коляда не собирается завершать свою карьеру

Российский фигурист Михаил Коляда заявил о готовности продолжить свою профессиональную карьеру.

Отметим, что 27-летний спортсмен тренируется под руководством Алексея Мишина. Фигурист не принял участие в Олимпиаде в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. При этом он пропустил чемпионат Европы в Эстонии по причине травмы.

– Был ли у нас с Мишиным разговор о продолжении сотрудничества? Был. И, как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Я чувствую, что не достиг своего потолка, – цитирует Коляду «РИА Новости».

Добавим, что Коляда является трехкратным чемпионом России. Также на счету спортсмена серебряная медаль Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях и три бронзовые награды чемпионатов мира (2018) и Европы (2017, 2018).