«Мне нужно найти к нему какой-то ключ». Мишин - о продолжении сотрудничества с Колядой

Наставник фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин прокомментировал продолжение сотрудничества со спортсменом.

«Коляда продолжает карьеру. Это интересно. Мне нужно найти к нему какой-то ключ, потому что начинается новый этап нашего сотрудничества. О конкретных планах пока говорить преждевременно, все вокруг слишком неопределенно», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стало известно, что Коляда не собирается завершать спортивную карьеру.

Фигурист является серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве, обладателем бронзовой награды чемпионата мира и трехкратным чемпионом России.