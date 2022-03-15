Стали известны участники Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022

Названы участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в 2022 году.
В командном турнире (26 и 27 марта) примут участие следующие спортсмены.
Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Капитаны двух команд и их составы будут названы позднее, в каждом виде покажут короткую и произвольную программу, победитель определится по олимпийской системе.
В турнире по прыжкам (25 марта) выступят.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко
Пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова .
Тут также будут соревноваться две команды, чьи составы будут известны позже.