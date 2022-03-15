Коляда испытал шок, когда получил положительный результат теста на коронавирус

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своих эмоциях после того, как узнал о положительном тесте на коронавирус.

«Шок. Сдал тест буквально накануне вылета на сбор в Красноярске. И ведь чувствовал себя нормально! Тешил надеждой, что следующий тест будет отрицательным. Ведь первый сдал просто для того, чтобы перестраховаться и спокойно лететь на сбор», - приводит слова Коляды RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что и второй тест оказался положительным, поэтому Коляду в олимпийской заявке заменили на Евгения Семененко.