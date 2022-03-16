Леонова одним словом описала мировое фигурное катание без россиян

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова считает, что без российских спортсменов соревнования фигуристов потеряют свою зрелищность.

«Как описать мировое фигурное катание без российских фигуристов? Одним словом - пустота. Безусловно, в мире есть много фигуристов, за которыми можно наблюдать. Не могу сказать, что международные соревнования станут неинтересными без россиян. Но в любом случае, без нас будет не так зрелищно», - приводит слова Леоновой «Спорт день за днем».

Напомним, ранее ISU отстранил россиян от участия в международных соревнованиях. Таким образом, отечественные фигуристы точно пропустят чемпионат мира во французском Монпелье.