Матыцин заявил, что у Валиевой не было оснований для приема допинга

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал про встречу с Камилой Валиевой и ее командой.

«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение ей я пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений. Поэтому мы будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит свою карьеру», - приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, что Валиева стала на Олимпиаде в Пекине победительницей командного турнира, после чего стало известно, что она в декабре на чемпионате России сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. CAS допустил фигуристку до личного турнира, в котором она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой МОК считает ее результаты предварительными.