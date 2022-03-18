Тренер академии Плющенко: Трусова знает, чего хочет

Дмитрий Михайлов, тренер академии Евгения Плющенко, рассказал, какого это, тренировать российскую фигуристку Александру Трусову.

«Нелегко. Наверное, как и со многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдем от тех людей, кто может выражать свое мнение. Правильное, неправильное, но они имеют на него право. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все», - приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова работала в академии Плющенко на протяжении сезона-2020/21, после чего вернулась в группу к Этери Тутберидзе.

В этом году на Олимпиаде в Пекине 17-летняя спортсменка завоевала серебро в личном турнире среди женщин, став первой фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков.