В Госдуме прокомментировали возможную массовую смену спортивного гражданства российскими фигуристами

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина отреагировала на слухи о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«В ситуации, когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной - дело не самое правильное, на мой взгляд. Да, спортсмены хотят выступать на международной арене, но есть определенные обстоятельства и ограничения, которые диктует нам действительность. То, что массовый отток наших спортсменов вызовет негативную реакцию - это факт. А вот уже давать оценку этой негативности я не берусь», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, ISU отстранило россиян от международных соревнований на неопределенный срок. Фигуристы пропустили прошедший во французском Монпелье чемпионат мира, однако параллельно с первенством в Саранске был организован Кубок Первого канала, на котором выступили многие олимпийские чемпионы и призеры.