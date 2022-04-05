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В Госдуме прокомментировали возможную массовую смену спортивного гражданства российскими фигуристами

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований
05 апреля 2022 10:52
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина отреагировала на слухи о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«В ситуации, когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной - дело не самое правильное, на мой взгляд. Да, спортсмены хотят выступать на международной арене, но есть определенные обстоятельства и ограничения, которые диктует нам действительность. То, что массовый отток наших спортсменов вызовет негативную реакцию - это факт. А вот уже давать оценку этой негативности я не берусь», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, ISU отстранило россиян от международных соревнований на неопределенный срок. Фигуристы пропустили прошедший во французском Монпелье чемпионат мира, однако параллельно с первенством в Саранске был организован Кубок Первого канала, на котором выступили многие олимпийские чемпионы и призеры.

источник: Sport24.ru
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