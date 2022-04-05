ISU перенес ЧЕ-2023 по фигурному катанию

ISU принял решение перенести чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года из Хельсинки в Эспоо.

Как сообщает пресс-служба организации, перенос связан с тем, что «Хартвалл Арена» в столице Финляндии, на которой планировалось проведение соревнований, принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, попавшим в санкционные списки.

Напомним, турнир пройдет с 23 по 29 января 2023 года.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

Накануне стало известно о том, что ФФККР совместно с Союзом конькобежцев России подали совместный иск в CAS.