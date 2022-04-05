ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ISU перенес ЧЕ-2023 по фигурному катанию

Турнир пройдет в Финляндии
05 апреля 2022 21:31
автор: Александр Шульгин

ISU принял решение перенести чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года из Хельсинки в Эспоо.

Как сообщает пресс-служба организации, перенос связан с тем, что «Хартвалл Арена» в столице Финляндии, на которой планировалось проведение соревнований, принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, попавшим в санкционные списки.

Напомним, турнир пройдет с 23 по 29 января 2023 года.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

Накануне стало известно о том, что ФФККР совместно с Союзом конькобежцев России подали совместный иск в CAS.

источник: ISU
Это интересно:
ISU перенес ЧЕ-2023 по фигурному катанию
Турнир пройдет в Финляндии
05.04.2022 21:31
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
В Госдуме прокомментировали возможную массовую смену спортивного гражданства российскими фигуристами
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований
05.04.2022 10:52
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Татьяна Тарасова: Преступники из ISU отбирают жизнь наших фигуристов
Ранее российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.
04.04.2022 20:32
Фигурное катание
Роднина назвала провокацией заявление министра спорта Польши
Функционер из Польши предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 19:20
Фигурное катание
Валуев осудил предложение Польши исключить всех россиян из МОК
Функционер из Польши предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 18:17
Фигурное катание
Тарасова раскритиковала министра спорта Польши после заявления о России
Функционер из Польши предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 17:50
Фигурное катание
Алина Загитова: Задумываюсь перейти в конный спорт
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как каталась на лошади.
04.04.2022 17:00
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
Тарасова ответила финской фигуристке, заявившей, что ее коллеги из России несчастливы
Щербакова, Трусова и Валиева произвели такое впечатление на Олимпиаде в Пекине.
01.04.2022 15:22
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Ягудин высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований
Отечественные спортсмены пропускают международные старты
01.04.2022 14:48
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
«Все были просто в шоке». Финская фигуристка - об итогах Олимпиады в Пекине
По мнению спортсменки, соревнования стали сильнейшим стрессом для спортсменок
01.04.2022 12:49
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Британия покоряет Пиренеи. Как «Ман Сити» и «Ливерпуль» одной ногой шагнули в полуфинал Лиги чемпионов
В первых четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома взял верх над «Атлетико» (1:0), а «Ливерпуль» на выезде переиграл «Бенфику» (3:1).
Васю поздно посадили. Как «Магнитка» после замены вратаря едва не сотворила суперкамбэк
«Металлург» уступил во втором матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактору» – 4:6. Счет в серии стал равным 1-1.
«Подарок» для «Спартака» и другие футбольные мемы
Обзор футбольных новостей в картинках.
Клубик Рубика. В «Локомотиве» творится что-то не то — и возмущает это не только Семина
Главным тренером столичного футбольного клуба теперь назначен Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены, а чехарде нет конца и края.
«Хапова ждет участь Лоськова». Гуренко — о новом главном тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко высказал «Плеймейкеру» мнение о назначении Заура Хапова.
Выручка «Лиги Ставок» выросла, «Ман Сити» объявлен фаворитом Лиги чемпионов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Как выжить в РПЛ «Спартаку» и Слуцкому? Расклады на концовку футбольного сезона
В оставшихся семи турах красно-белым предстоит решать непривычную задачу сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
Хапов возглавил «Локомотив», Ларссон покинул «Спартак», ЦСКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русский блюз. Тарасенко, Барбашев и Бучневич отгрузили четыре шайбы в ворота Просветова (видео)
Дубль Владимира Тарасенко, три очка Павла Бучневича и гол Ивана Барбашева принесли «Сен-Луису» крупную победу над «Аризоной» (5:1) в очередном матче чемпионата НХЛ.
Юбиляр Гусев «расколдовал» Федорова. Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА благодаря голу Никиты Гусева вырвал волевую победу у московских одноклубников (2:1) и сравнял счет в противостоянии (1-1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика