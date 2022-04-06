Навка заступилась за российских спортсменов, меняющих гражданство

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Навка выразила мнение, что российских спортсменов, сменивших гражданство, нельзя называть предателями.

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит», - приводит слова Навки РБК Спорт.

Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. После этого несколько атлетов стали подданными других стран.