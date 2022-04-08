Авербух заявил, что его школа фигурного катания должна дать результат в течение пяти лет

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Илья Авербух рассказал, когда воспитанники его новой спортивной школы смогут дать результат на международной арене.

«Сейчас нам нужно просто создать школу. Я думаю, что это вопрос не года и не двух. По-настоящему становление школы может произойти в ближайшие пять лет - когда те ребята 14-16 лет, которые пришли к нам заниматься сейчас, будут выходить на взрослую арену.

Конечно, хотелось бы сделать все быстрее. Но я думаю, что за пять лет мы сможем показать работу, которая потихонечку создаст конкуренцию известным школам. Конкуренция - это всегда хорошо», - приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним. в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований. Накануне стало известно о том, что ФФККР совместно с Союзом конькобежцев России подала апелляцию в CAS на решение об отстранении.