Тарасова поддержала решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Наставник множества олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова поддержала решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Авербух принял отличное решение! Он уже создал очень много для каждой своей пары и для каждого своего одиночника. Я очень рада, что он начинает карьеру тренера. Илья — невероятно талантливый и подвижный человек», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru

Авербух заявил, что на данный момент он занимается созданием школы, которая по его плану должна дать результат в течение пяти лет.