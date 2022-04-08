Жулин - о решении Авербуха начать тренерскую карьеру: Уже дрожу!

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин прокомментировал решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Уже дрожу! Предлагаю ему поменяться: Илья идет в тренеры, а я - в «Ледниковый период» (смеется). На самом деле думаю, что Авербух сможет быть очень хорошим специалистом, судя по его постановкам. Тем более что он учился на моей технике. Так что у него все получится. Могу только пожелать Авербуху успехов на этом поприще», - цитирует Жулина «РИА Новости».

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.