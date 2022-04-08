Мишин поприветствовал решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я приветствую решение Ильи, но я рад не за него, а рад за отечественный тренерский корпус, в ряды которого влился замечательный специалист», - приводит слова Мишина Metaratings.ru.

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.