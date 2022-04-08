Лайшев считает, что Авербух не сможет превзойти Тутберидзе

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну, она уникальный человек, гений», - приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.