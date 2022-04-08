Почетный президент ФФККР признался, что не ожидал увидеть Авербуха в тренерской деятельности

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев отреагировал на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Это очень даже приятно. Неожиданный поступок Ильи, но это очень вовремя. Я абсолютно сторонник его решения. Хочу пожелать ему всего самого доброго», - приводит слова Писеева Metaratings.ru.

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.