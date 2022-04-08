Илья Авербух рассказал о новом номере Евгении Медведевой «Твоя любовь»

Продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о премьере новой показательной программы двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой под песню Димаша Кудайбергена «Your Love» («Твоя любовь»). Фигуристка представила программу на шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге.

«Я поставил этот номер и считаю, что публика приняла его очень хорошо. У Жени было красивое красное платье, и она выступила максимально хорошо», - приводит слова Авербуха «Газета.ру».

Напомним, что Медведева практически завершила свою карьеру из-за проблем со спиной, Сейчас она работает ведущей и участвует в различных развлекательных шоу.