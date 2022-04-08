Великова считает, что Авербух будет пользоваться огромным спросом в тренерской деятельности

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова отреагировала на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Это прекрасно. Талантливый человек, что может быть лучше?! Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят», - приводит слова Великовой «Газета.ru».

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.