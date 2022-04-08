«Пока я ее смотрю». Буянова еще не взяла к себе Косторную

Заслуженный тренер России Елена Буянова заявила, что Алена Косторная еще не вошла официально в состав ее группы.

«Прошло мало времени. Пока идет работа. Пока я ее смотрю. Не значит, что я ее взяла. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем.

Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берем», - приводит слова Буяновой «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 марта стало известно о том, что фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и приняла решение начать работать с Буяновой.