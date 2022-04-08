«Видимо, «Ледниковый период» закончился». Роднина - о решении Авербуха начать карьеру тренера

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать, ха-ха. Постановки – это одно. А тренер – это совершенно другое», - приводит слова Родниной «СЭ».

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.