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Тренер по фигурному катанию оценила решение Авербуха стать тренером

Бывший фигурист будет заниматься с юными спортсменами.
08 апреля 2022 21:09

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой», - приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.

источник: Чемпионат.com
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