Тренер по фигурному катанию оценила решение Авербуха стать тренером

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на решение хореографа и продюсера Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определенной изюминкой», - приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Напомним, ранее Авербух объявил, что открыл свою школу фигурного катания, а также выразил надежду на то, что что его воспитанники смогут составить конкуренцию мировым лидерам уже через пять лет.