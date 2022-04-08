Строящийся для Тутберидзе дворец в Москве не достанется «Самбо-70»

Новый дворец, активно строящийся сейчас в столичном Ясенево для Этери Тутберидзе, достанется новой спортшколе.

«Что касается нового катка в Ясенево, то он, скорее всего, отойдёт другой школе. Это правильно, потому что он строится для Этери Георгиевны. С другой стороны, немного обидно, ведь мы тоже приложили усилия для его появления», - приводит слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве пройдет реорганизация спортивных школ, в результате которой «Хрустальный», в котором трудится Тутберидзе, выйдет из структуры «Самбо-70».

Возводимая арена также достанется другой школе, поскольку ее строительство лично согласовывалось с Тутберидзе.