Трусова рассказала, сколько болельщики готовы ее ждать на улице ради фотографии

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в фигурном катании Александра Трусова рассказала, что болельщики могут ждать ее по четыре часа возле катка, чтобы подарить цветы или сфотографироваться после тренировки.

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков. Сейчас некоторые стоят с трех до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было, конечно», - приводит слова фигуристки «Первый канал».

Напомним, Александра завоевала серебро в соревнованиях одиночниц, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Спортсменка стала первой в истории фигурного катания, кому удалось приземлить пять четверных прыжков в произвольной программе. Судьями в итоге были засчитаны только три.