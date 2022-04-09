Российская фигуристка Дарья Усачева впервые вышла на лед после тяжелой травмы, полученной в ноябре 2021 года на раскатке перед выступлением в рамках Гран-при Японии.

Как сообщает Sport24.ru, спортсменка выступила в Минске в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Дарья откатала короткую программу под саундтрек к фильму «Величайший шоумен», отказавшись от прыжкового контента.

Напомним, в ноябре 2021 года во время раскатки перед исполнением короткой программы в рамках Гран-при Японии Усачева упала после исполнения одного из прыжков и покинула лед на руках врача. Позже у россиянки диагностировали стрессовый перелом бедра.