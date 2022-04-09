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Дарья Усачева впервые вышла на лед после тяжелой травмы

Спортсменка не выступала с ноября 2021 года
09 апреля 2022 21:56
автор: Александр Шульгин

Российская фигуристка Дарья Усачева впервые вышла на лед после тяжелой травмы, полученной в ноябре 2021 года на раскатке перед выступлением в рамках Гран-при Японии.

Как сообщает Sport24.ru, спортсменка выступила в Минске в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Дарья откатала короткую программу под саундтрек к фильму «Величайший шоумен», отказавшись от прыжкового контента.

Напомним, в ноябре 2021 года во время раскатки перед исполнением короткой программы в рамках Гран-при Японии Усачева упала после исполнения одного из прыжков и покинула лед на руках врача. Позже у россиянки диагностировали стрессовый перелом бедра.

источник: Sport24.ru
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